Reprodução Os participantes do Paiol disputam uma vaga na sede do reality show

Cezar Black, Nadja Pessoa, Shayan Haghbin e Lumena Aleluia são apontados como os nomes mais votado para integrarem o elenco de A Fazenda 15. Os quatro disputam uma vaga na sede do reality show com outros seis participantes e estão disparados na lista de preferência do público.

O site Votalhada, conhecido pelas enquetes assertivas em relação aos resultados de reality shows, sempre produzindo grandes pesquisas em relação aos votos dos telespectadores. Desta vez, uma enquete com base no YouTube definiu os possíveis nomes que estarão em A Fazenda 15.

De acordo com a pesquisa, Cezar Black lidera a enquete masculina com 41,76% dos votos, enquanto Shay consagra 39,57%. Já Nadja Pessoa e Lumena Aleluia possuem 48,84% e 30,99%, respectivamente.

Os resultados têm mostrado participantes que eram apontados como fracos ou plantas entre os favoritos. Um exemplo é Cezar Black, que não teve uma grande torcida no BBB 23, mas tem recebido apoio dos fãs de Key Alves, que foi sua grande amiga no reality show da Globo, para integrar o elenco no programa da Record.

Nadja Pessoa é sempre crítica pelo público nas redes sociais, mas seus fãs seguem querendo mais. Sua extensa lista de reality shows da Record, inclusive sendo expulsa de A Fazenda 10, contribui para que seja uma das favoritas para uma vaga no elenco fixo.

Por sua vez, Lumena e Shayan consolidaram uma grande onda de haters após participarem do BBB 21 e Casamento às Cegas, respectivamente. A ex-BBB conquistou uma das maiores taxas de rejeição do reality show da Globo, e o ex-peão, expulso de A Fazenda 14, também não é dos mais queridos pela audiência, tendo todo o hate dos fãs de Deolane Bezerra.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko