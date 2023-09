Reprodução/Instagram O ator publicou um desabafo nas redes sociais

O ator André Luiz Frambach compartilhou um momento com a atriz Larissa Manoela nas redes sociais, mas que acabou tomando outras proporções. No vídeo, o casal aparece emocionado ao ouvir as canções do filme Rapunzel. Com isso, internautas perceberam que poderia ser uma indireta aos pais de Larissa, já que a música falava sobre superação de dificuldades.



A publicação foi realizada no último domingo (17), e o ator deixou um desabafo na legenda: "Nevoeiros aparecem sempre em nossas vidas, mas o mais importante de tudo é sabermos juntos como iremos passar por eles".

"É você a luz, é você a força, a alegria, o amor, a paixão, o presente e o futuro dessa e de outras vidas. Nosso dia 17 e como em quase todos estamos juntos de corpo e alma. Terão alguns que só estaremos juntos em alma, mas como é bom poder dividir a vida com quem se dedica ao amor, se dedica a amor e ser amada", acrescentou.

"Eu te amarei todos os dias, te amarei cada vez mais. Eu te amo, meu sorvetinho, iremos crescer juntos, errar juntos, acertar juntos e termos um no outro a força de enxergar nossa evolução e crescimento. Te amo. Esse filme, essa música, nós", finalizou.

