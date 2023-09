Reprodução/Instagram A funkeira esclareceu os rumores de que estaria no reality show

A cantora MC Pipokinha foi um dos principais nomes cotados para integrar o elenco de A Fazenda 15. Acontece que, após a divulgação dos participantes desta edição do reality show da Record, a artista negou que participaria.



Em seus Stories do Instagram, a funkeira revelou que não entraria em um reality show: "Gente, eu nunca falei que eu iria para A Fazenda, vocês nunca ouviram isso da minha boca. Pelo contrário, todas as minhas entrevistas, todas as reportagens que perguntam da Fazenda eu deixo claro que eu não iria, que não é uma brisa minha".

"'Ai, mas e se fosse o Big Brother?'. Eu também não iria, gente. Querendo ou não, hoje, o que eu vivo, não chamou a minha atenção, A Fazenda ou o Big Brother, essas coisas não chamam a minha atenção, nenhum reality. 'Ai, De Férias com Ex?'. Nem tenho ex, para começar, a gente tem que namorar para ter isso e eu não namoro. E se contar os 'peguetes' que eu peguei, é um mais feio que o outro, eles vão sair correndo daquela ilha", acrescentou.

Em relação ao Paiol de A Fazenda, a artista ressaltou que não estava confinada para disputar uma vaga na sede do programa. "É isso, não estou em nenhum Paiol da Fazenda, eu estou no Chile, estou de férias", finalizou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko