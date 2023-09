Reprodução/Globo A apresentadora se atrapalhou ao falar sobre o programa da emissora

Nesta segunda-feira (18), a apresentadora Ana Maria Braga deu uma bola fora ao falar sobre o programa Domingão com Huck e o chamar de Domingão do Faustão no Mais Você. O programa deixou de ser comandado por Faustão em 2021, e agora Luciano Huck é o apresentador, mas a força do hábito falou mais alto.



"Chegou aquela hora da fofoca, que a gente gosta muito. Alguns chamam de notícias da TV, aqui a gente chama de fofoca mesmo. A Tati Machado está aqui, e ela foi vencedora da Batalha de Lip Sync do Domingão do Faustão, não sei se vocês lembram", iniciou.

A apresentadora a continuou sua explicação, mas logo foi informado sobre a confusão. "Nós ficamos todos babando. Não é só com ela que esse assunto tem a ver (...) É do Huck, viu, gente?", declarou indo.

Apesar do pequeno deslize, os internautas comentaram sobre a troca: "A Ana Maria dando bola fora, chamando o programa de Domingão do Faustão", disse um dos usuários. "Quem viu a Ana Maria chamando o Domingão com Huck de Domingão do Faustão? Acontece, Ana, força do hábito", explicou outro.

Ana Maria irá participar do Batalha Lip Sync no próximo domingo 924), no Domingão com Huck. "Eu tenho o aval direto do Luciano Huck [para contar], que disse que está entusiasmadíssimo para ter você no Lip Sync", disse Tati. "Rapaz, eu rezo toda noite, eu tremo...", celebrou. "Você vai arrebentar, Ana Maria! Vai dançar, vai dublar, vai ser demais. Eu estou muito animado, vai ser muito bom", afirmou Louro Mané.

"Aproveito para dizer que Ana Maria Braga vai batalhar no Lip Sync com Gil do Vigor", revelou a repórter. "Gente, vocês acham que nós dois merecemos isso? Não, porque quer queira, quer não, é uma batalha, não é? Pois é, mas aí ninguém quer ganhar. Eu não quero ganhar dele, ele não quer ganhar de mim", acrescentou a apresentadora.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko