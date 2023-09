Divulgação/Globo Diego Martins e Amaury Lorenzo em cena romântica de Terra e Paixão





Beijo gay voltou a ser tabu dentro da Globo. Após inúmeras reclamações públicas do elenco de Vai Na Fé, quem está sofrendo com a ordem de censura são os atores --e telespectadores-- de Terra e Paixão. O beijo entre os personagens Kelvin (Diego Martins) e Ramiro (Amaury Lorenzo), previsto para ir ao ar na última sexta-feira (15), simplesmente foi cortado na edição exposta na TV.







Fato é que a cena já havia sido gravada e era aguardada por boa parte da audiência, pois a cena marcaria o reencontro do casal após Kelvin viajar para uma turnê internacional na companhia de Odilon (Jonathan Azevedo). Os dois estiveram muito próximos, se abraçaram, mas a cena acabou vetada.

De acordo com a Veja, a imposição da censura ao beijo veio da alta cúpula da Globo, sob a justificativa do medo de fuga da audiência, que já não é muito boa, mas que vem crescendo nos últimos dias. Ou seja, a rejeição do público (que abraçou o casal) ao ato de amor entre duas pessoas do mesmo gênero poderia ser considerado pela emissora como responsável pela perda de Ibope.

A coluna procurou a Globo para comentar a censura ao beijo dos personagens, mas até a publicação deste texto não recebemos nenhum posicionamento. Assim que se manifestarem, atualizaremos o conteúdo.

Vale lembrar que esta não é a primeira vez que os rapazes são censurados na Globo. No Domingão com Huck exibido em 10 de setembro, os atores fizeram parte da performance de Carmo Dalla Vecchia no quadro Batalha do Lip Sync, e intepretaram Britney Spears e Christina Aguilera, ao lado do competidor, que foi ao palco de Luciano Huck vestido de Madonna.

No palco, ele reproduziu a icônica performance da rainha do pop no VMA de 2003, quando ela cantou o clássico Hollywood e tascou um beijão na boca das duas cantoras. Embora Amaury e Diego estivessem caracterizados em papéis femininos e vestidos de noivas ao lado de Carmo, a Globo deixou o conservadorismo falar mais alto e não permitiu que os atores se beijassem em cena. Isso pegou muito mal.

Embora a Globo venha trabalhando em constantes campanhas internas em promoção do respeito à diversidade e tenha também aumentado o protagonismos de pessoas LGBTQIAP+ em suas produções, ela vem censurando atos que já deixaram de ser tabu, como um simples beijo entre pessoas do mesmo gênero. Um descompasso ao avanço do mundo atual.