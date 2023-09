Reprodução O apresentador já recebeu um aviso da produção sobre sua continuação na emissora

Seis meses após ser readmitido pelo SBT e anunciado com o maior clima de festa, Leo Dias foi colocado contra a parede pela chefia da emissora e já o comunicou sobre as mudanças que irão ocorrer após a demissão do diretor artístico Fernando Pelegio, anunciada na segunda-feira. E isso atinge diretamente o acordo do jornalista com a empresa de Silvio Santos.



Foi Pelegio o responsável por convencer Leo a retornar ao SBT. Ele estava com outros planos para sua carreira, mas cedeu aos pedidos do ex-executivo para voltar ao Fofocalizando e liderar a nova fase do vespertino. Mas o detalhe nesta história é que até hoje nenhum contrato foi assinado.

Leo fez apenas um acordo verbal, com algumas exigências, como a não obrigatoriedade de trabalhar de segunda a sexta, cumprindo uma agenda de três participações semanais no programa de fofocas. Além disso, o salário também foi estipulado --e devidamente cumprido-- a partir desta conversa com Pelegio.

Agora que o diretor artístico deixou a emissora, a ordem é reparar algumas "falhas" internas. Entre elas, a inexistência do contrato com Leo Dias. O SBT quer mantê-lo em seu elenco e o considera parte fundamental para o sucesso e projeção do Fofocalizando. Mas também quer ter sobre ele um maior gerenciamento sobre sua carreira na TV.



A coluna apurou que Leo Dias foi convidado para participar da sabatina dos peões de A Fazenda 15 na próxima segunda-feira (18), na Record, mas o SBT não o liberou. Em teoria, por não haver um contrato assinado, o jornalista não tem um acordo de exclusividade de sua imagem. E o documento assinado garante ao SBT que seu funcionário não dê expediente na concorrência.

Outro motivo para a emissora de Silvio Santos querer fixar Leo em seu elenco é o fato de saber que a Record o deseja há tempos. Nos dois últimos anos, por exemplo, ele foi integrante fixo da sabatina dos eliminados de A Fazenda no Hora do Faro. E agora que está no SBT, ele não poderá desempenhar essa função neste ano.

Leo ainda não assinou o contrato com o SBT e não teve acesso ao documento. Apenas foi alertado que está pronto e precisa ser assinado. Os próximos passos para esta história ainda estão em aberto.