Rodrigo Trevisan/MTV e Divulgação Valentina Bandeira trocou beijos com um rapaz em uma festa





Valentina Bandeira estreou neste domingo (17) à frente da nova fase do Beija Sapo, programa que a MTV decidiu ressuscitar por conta de uma parceria comercial com o Tinder. A apresentadora, que atua na função de formar casais na atração, também "foi ao brejo" e transformou seu sapão em príncipe. E a coluna te mostra as fotos com exclusividade.





O flagra foi feito na festa de lançamento do programa, na última quarta-feira (13), em uma casa noturna em São Paulo. Embora Valentina estivesse em um camarote reservado para ela e seus convidados, ela não fez questão de agir às escondidas, e os beijos foram acompanhados por muitas pessoas que estavam no local.

Na festa, foi exibido aos convidados o mesmo episódio que abriu a temporada na MTV neste domingo. Valen ficou no meio de toda a galera na casa noturna, acompanhando emocionada o resultado de seu trabalho. Assim que o capítulo acabou, ela tirou fotos com algumas pessoas e logo subiu para o camarote, onde ficou um tempão agarradinha a seu boy.

Valentina Bandeira também encontrou seu sapo #BeijaSapo pic.twitter.com/HgTB9lkR9x — Coluna do Gabriel Perline (@ColunaDoPerline) September 18, 2023





A identidade do "sapo" que virou "príncipe" ainda é uma incógnita. E a apresentadora deixou o local acompanhada do rapaz.

Marco da MTV



O Beija Sapo foi um dos programas de namoro mais comentados da TV brasileira no início dos anos 2000. Apresentado originalmente por Daniella Cicarelli, a atração ficou no ar entre 2005 e 2007, e marcou a história do canal. A veterana também foi recontratada pela MTV para apresentar um quadro paralelo.

Enquanto Valentina Bandeira comanda a atração, a ex-apresentadora ganhou um quadro exclusivo. O Socorro, Cicarelli será exibido quinzenalmente após a transmissão dos episódios do programa principal, e promete muitas polêmicas e conselhos picantes.

"Simplesmente vou trabalhar com Daniella Cicarelli, check no currículo. Agora está completo, estamos entregando tudo no maior projeto do ano. Não poderia ser diferente, temos uma responsabilidade para cumprir, é uma expectativa geral do país, da memória de muita gente. Temos que ir com tudo, entregar todas as possibilidades e fazer tudo da melhor forma possível. Vamos embora", declarou Valentina Bandeira à coluna.