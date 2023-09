Reprodução/Instagram Erick Ricarte está no elenco de A Fazenda 15 e participará do Paiol





Já começou a confusão no mundinho dos "adms" dos participantes de A Fazenda 15. E quem dá o pontapé inicial é Erick Ricarte, que está confinado no Paiol e terá seu nome oficializado nesta segunda-feira (18) pela Record. O ex-Venenoso não faz ideia do que está acontecendo aqui fora, mas quando sair do reality verá que todo seu time digital foi substituído por pessoas que ele não conhece.







A coluna descobriu que o exército digital escalado por Erick para conseguir uma vaga no elenco fixo de A Fazenda contava com aproximadamente 40 pessoas, e todos tiveram que assinar um contrato rigoroso, com cláusulas absurdas para salários humilhantes: havia membros que trabalhariam arduamente em troca de míseros R$ 100 (isso mesmo, cem reais!).



Embora o contrato não especifique o valor da remuneração --até porque cada membro tinha um acordo verbal a respeito dos ganhos financeiros--, há multas exorbitantes para o caso de descumprimento das cláusulas. E isso poderia implicar ao pobre prestador de serviços uma dívida mostruosa de R$ 100 mil.



Entre as cláusulas mais absurdas do contrato, está uma que proíbe qualquer membro da equipe digital de reclamar do trabalho ou da equipe, seja antes, durante ou depois do reality show. Sim, mesmo com o volume de trabalho insano e uma remuneração capenga, os contratantes exigiam sorriso no rosto e devoção à equipe.

Outro tópico que implica na multa é o vazamento de informações tidas como confidenciais durante o período de dedicação a Erick Ricarte. Quaisquer estratégias traçadas para o planejamento digital deveriam ser tratadas sob sigilo. Mas muitas coisas começaram a vazar. Inclusive, o número de componentes contratados por amigos do ex-Venenoso para colocá-lo no reality.

Thiago Servo, amigo pessoal de Erick Ricarte, já deu o aviso nas redes sociais de que irá processar as pessoas demitidas da equipe que decidirem expor o que rolava nos bastidores do trabalho. "E galera que tá vazando informações sigilosas por contrato de confidencialidade serão responsabilizadas juridicamente", disse ele no Twitter.



Muita gente achou que o texto fosse uma ameaça a Deborah Albuquerque, por ter revelado numa live que Ricarte está confinado no Paiol. Mas, na verdade, a mensagem do campeão de A Grande Conquista foi direcionada para os ex-funcionários do time de Erick.

Agora, a nova equipe que atuará para o "bombonzinho" é a mesma que ajudou Servo a vencer o reality anterior da Record. Curiosamente, muitos membros desse time já estão alinhados com outra participante do reality e farão jornada dupla ao longo da temporada... Isso não vai dar certo!