Veja a lista completa dos participantes de A Fazenda 15

Yuri Meirelles

Idade: 22 anos / Profissão: Empresário e modelo / Cidade onde nasceu: Rio de Janeiro / Cidade onde mora: Rio de Janeiro. Empresário carioca, começou a trabalhar aos 16 anos com a mãe. Entrou para a faculdade de publicidade e propaganda e logo depois trancou o curso para abraçar o sonho de crescer a empresa da mãe, junto com o irmão. Sempre curtindo a vida de solteiro e fazendo trabalhos como modelo, aos 22 anos recebeu o convite, por conta de seu Instagram, para participar de um clipe com a cantora Anitta, na música Funk Rave. Com isso, ganhou milhares de seguidores de todo o Brasil e do mundo. Após essa reviravolta na vida, decidiu conseguir mais tempo para investir na sua carreira como modelo e influencer.