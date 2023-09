Reprodução Jorge Said comandará o programa em busca de novas religiões e crenças

Já imaginou buscar Deus em uma viagem ao redor do mundo, além de explorar novos locais para encontrar respostas espirituais, conhecer tradições religiosas e rituais seculares? A série O Peregrino, do canal History, traz justamente esses aspectos. E a segunda parte da primeira temporada promete mais descobertas ao longo de dez episódios.





Os novos capítulos da produção serão lançados a partir do dia 10 de novembro, às 21h15 no canal History. Ao longo dos episódios, o jornalista e documentarista chileno Jorge Said faz viagens pela Bolívia, México, Terra Santa, Taiwan, Indonésia e Etiópia, entre outros países. Durante suas passagens, conhecemos inúmeros lugares e aprendemos sobre diferentes culturas, crenças e histórias.

Dessa forma, Said consegue mostrar aos telespectadores do History diferentes culturas e locais sagrados onde milhões de pessoas expressam sua fé. Por isso, O Peregrino tornou-se testemunha de rituais, tradições ancestrais e peregrinações ao redor do mundo, inclusive para aqueles que buscam caminhos espirituais da humanidade.

A convite do canal History, a coluna participou de um bate-papo com integrantes, produtores e jornalistas, e ficamos por dentro de tudo o que vem por aí. Os novos episódios prometem mostrar ainda mais da América, além de outros continentes. Entre Carnaval de Oruro na Bolívia, festa de Xochimilco no México, rituais funcionários em Taiwan e na Mongólia, Vesak na Indonédia, Ramadã e tribos Dukha e Tsaatan, aprenderemos mais sobre manifestações de fé.

O jornalista Jorge Said possui mais de 30 anos de experiência como videoartista, diretor, produtor e documentarista. Em 2021, estreou À Procura de Deus, no History, uma das séries mais vistas do canal na América Latina. Por isso, muitos telespectadores estão ansiosos para ver os novos passos do documentarista em O Peregrino.

À coluna, Said afirmou que essa foi uma oportunidade e experiência extraordinária. Para ele, a sensação de sentir a alma e a consciência e no futuro poder contar isso aos demais, é único. "Fico mais impressionado com essas experiências quando envolvemos a realidade", relatou.

O documentarista ressaltou que durante suas viagens compreendeu que conversões podem gerar cegueira. Em determinadas situações, o fanatismo leva a extremos e a fé torna-se a única explicação para algumas sociedades.

Além disso, Said mostrou-se grato com a possibilidade de conhecer tantos países, além de entender mais sobre culturas, religiões, crenças e povos. Ainda mais importante do que isso, é poder transmitir para os telespectadores toda a grandeza ao longo de diferentes lugares.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko