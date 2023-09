Reprodução Valentina Bandeira confessou que Ana Maria Braga é uma de suas maiores inspirações para ser apresentadora

Prestes a estrear como fada madrinha dos participantes no programa da MTV, Beija Sapo , a atriz de Todas As Flores, Valentina Bandeira, inova a famosa atração dos anos 2000 com seu jeitinho versátil, contemporâneo e despojado, mas também inspirada por um toque de admiração. A influencer não hesitou em dizer que -- além de sua antecessora Daniella Cicarelli que comandou o reality em 2005 -- outros comunicadores da televisão brasileira compõem sua lista de inspiração para ser apresentadora. E Ana Maria Braga é a maior delas: "Minha maior ídola!", declarou.

Valen, como a moça também é chamada, explicou sua relação com a apresentadora e mencionou outros comunicadores que a inspiram a comandar o Beija Sapo: "Ana Maria Braga. Quem me conhece sabe que ela é minha ídola desde criança", disparou. "Eu sempre fui grande fã dos apresentadores brasileiros. Eu estou falando de Faustão, eu assistia Sonia Abrão... São figuras que fazem muito parte do meu imaginário popular da coisa [de apresentador]. Mas eu acho que a Ana Maria Braga é a maior apresentadora do Brasil", avaliou.

E destrichou a admiração pela veterana do Mais Você em um vínculo afetivo. "Eu tenho uma relação de intimidade familiar com a Ana Maria Braga. A intimidade que ela cria com o público me fez sentir menos sozinha a minha vida inteira, então é uma coisa até de apoio emocional, sabe?", confessou.

E seguiu: "Ana Maria Braga para mim é terapia ocupacional, é muito além... É amor mesmo. É afeto!", pontuou ela que, prestas a completar 30 anos, expressa a satisfação em fazer a ponte entre seu público na internet para a televisão por meio do programa de relacionamento Beija Sapo.

Com dinâmicas exclusivas e em meio a um cenário de conto de fadas, a MTV, a Pluto TV e o aplicativo de relacionamento Tinder, estreiam o programa de auditório Beija Sapo, comandado por Valentina Bandeira. O primeiro episódio do reality vai ao ar deste domingo (17), às 21h na Pluto TV, no canal MTV Pluto TV, e no dia seguinte, na segunda-feira (18), no mesmo horário, na MTV.

