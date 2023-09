Reprodução/Globo O apresentador contou mais detalhes de proposta da emissora

O apresentador Tiago Leifert revelou os bastidores da negociação e proposta milionária que culminaram sua saída da Globo. Ele garantiu que a emissora propôs algo que resolveria sua vida ao ponto de não precisar trabalhar mais.





Durante sua participação no Flow Podcast, Leifert esclarecer que embora a negociação fosse benéfica financeiramente, não aceitou e decidiu romper seu vínculo com a emissora e deixar o comando do BBB.

"Eu queria ser dono do meu tempo. A Globo foi muito bacana. Ela me ofereceu uma proposta muito boa financeira, algo que mudaria minha vida. Se eu aceito, fico lá mais quatro anos, acabou. Vocês nunca mais iriam me ver após o fim do contrato, ia sumir, apagar o Instagram", explicou.

"Pessoas que assistem o Big Brother tem nada a ver com seus problemas pessoais, elas querem ver o programa. Não tem como treinar outra pessoa, aquilo ali é muito difícil. O The Voice até tem como substituir, mas o Big Brother não dava pra treinar em 12 horas. Já trabalhei com coluna torta e precisaram entortar a câmera. Precisei tomar injeção, ficava no sofá do Dourado e ia pro ar com dor", acrescentou.

Sobre sua saída da Globo, o apresentador reforçou o motivo de sua demissão: "Fiquei 16 anos sem controle da minha vida. Se eu não pudesse gravar o The Voice, não ia ter The Voice. Eu precisava tá lá. Precisava tá lá no Big Brother. Eu falava pra minha irmã e minha mãe para ninguém morrer, porque não tinha como voltar (risos)".

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko