Reprodução/Instagram A ex-BBB revelou detalhes de seus antigos relacionamentos

A atriz Grazi Massafera, que atualmente está em um relacionamento com o modelo Marlon Teixeira, esclareceu que nem todos os seus namorados foram tão bons. "Alguns relacionamentos me levaram para o fundo do poço, mas eu sou muito fênix", afirmou.



Em entrevista ao WOWCast, a ex-BBB explicou mais sobre seus relacionamentos. Desde que saiu do BBB5, Grazi namorou Allan Passos, Cauã Reymond, Patrick Bullus e Alexandre Machaver.

"Tenho consciência que sou uma pessoa intensa e emocionada. As pessoas até dizem que são. Mas, na hora do vamos ver, não são", destacou.

Em relação ao discurso do apresentador Pedro Bial no rality show, quando a atriz se consagrou vice-campeã da competição, Grazi relembrou: "Foi o meu prêmio ser valorizada por alguém que eu admiro. Minha família me deu autoestima. Não no sentido da beleza. Fui criada com autoestima, em relação ao que sou e represento".

"Mas ali na juventude você precisa provar coisas e isso vai se perdendo. Você tenta caminhar com as próprias pernas e fica meio perdido. Então esse discurso veio no momento em que eu precisava. São esses anjos que aparecem nas nossas vidas, e estou sempre aberta para a chegada deles", acrescentou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko