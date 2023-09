Reprodução Ex-peoa, Jojo Todynho, tem três grandes desafetos que entram na próxima edição de A Fazenda 15

A Fazenda 15 parece ter sido baseada nos dramas da vida da cantora Jojo Todynho para compor o elenco de competidores de sua mais nova temporada, que estreia nesta segunda-feira (18). Isso porque, após a divulgação da lista de participantes do reality nessa quinta-feira (14) , o nome da campeã da edição de 2020 ficou em alta na internet após anunciarem três grandes desafetos da moça na atração.

Pois então, a direção do programa decidiu reunir: o ex-marido da cantora, Lucas Souza, com quem viveu um divórcio conturbado; a funkeira Cariúcha, uma de suas "inimigas mortais" com quem viveu impasse judicial, e Kamila Simione, desafeto que também foi levada à Justiça por conta da moça ter nomeado as suas porquinhas de estimação com o nome da artista --entre outras ofensas.

E para entender ou refrescar a sua memória sobre cada desafeto, vamos primeiramente conhecer o pefil de cada peão com base em seu protagonismo na vida da cantora Jojo Todynho:

Lucas Souza

O militar teria conhecido Jojo em Cancún, no México, em agosto de 2021. Eles se casaram em janeiro de 2022 e acabaram se separando em novembro do mesmo ano, com poucas explicações. As semanas seguintes foram conturbadas. Em dezembro, Jojo Todynho disse que Lucas a procurou, tentando reatar, mas que a agrediu verbalmente. O caso foi registrado em um boletim de ocorrência contra o ex-marido, que publicou stories chorando, dizendo que os dois haviam de fato brigado --com xingamentos das duas partes.

Entre idas e vindas no relacionamento, o casal repercutiu ainda mais durante o processo de divórcio em fevereiro deste ano. Os dois chegaram a trocar acusações de traição e até mesmo ameaça. Lucas acusou a artista de agredi-lo durante o casamento e chegou a afirmar que foi uma "grande batalha" se casar com Jojo.

Em A Fazenda, Lucas afirma que quer mostrar outra imagem para o público depois de um divórcio conturbado com a moça. A cantora chegou a dizer que se "arrependeu" do casamento. "Foi a pior porrada da minha vida", lamentou ela, sobre as acusações de infidelidade.

Cariúcha

A dançarina, conhecida pela participação "desastrosa" no concurso Garota da Laje, também é considerada como a "inimiga mortal" de Jojo. Isso porque voz de Que Tiro Foi Esse? chegou a acioná-la na Justiça por afirmar que ela foi culpada por uma briga entre Anitta e Pabllo Vittar.

Cariúcha também teria insinuado que Jojo é homofóbica. De acordo com o colunista Anselmo Góis, de O Globo, a artista pediu que a rival fosse proibida de mencioná-la nas redes e também uma indenização de R$ 50 mil. Mas o caso foi rejeitado pela Justiça.

A funkeira se pronunciou sobre o desentendimento por meio de seu perfil no Instagram: "Eu acho que quando a gente vai para a internet se expor e falar merda sem legenda, a gente tem que segurar a bronca. Porque você mandou mensagem dizendo que era minha amiga e que era para não se meterem em briga de cachorro grande. Tem que segurar o rojão e não ameaçar os outros", disse.

Kamila Simioni



A influenciadora de 37 anos, conhecida da mídia pelos desentedimentos com Jojo, também está em A Fazenda 15. Em maio deste ano, a Justiça do Rio de Janeiro aceitou uma queixa-crime movida por Jojo Todynho contra a influenciadora Kamila Simioni, que se referiu às suas porquinhas de estimação pelo nome da artista, além de outras ofensas em suas redes sociais.

A primeira ofensa publicada por Kamila foi feita no dia 8 de dezembro de 2019, por meio de stories do Instagram. Depois, ela ainda postou no feed uma foto do animal o comparando com Jojo: "Minha porquinha engordou muito, minha referência foi a isso: gordinha e gostosa! Pois é isso que Jojo é aos meus olhos."

Na ocasião, Jojo apenas disse que o caso seria enviado à sua advogada. A defesa da artista ainda disse no processo que Kamila mandou uma mensagem para a assessoria da artista dizendo que não quis ofendê-la.

Mesmo com o pedido de desculpas, a influenciadora continuou provocando Jojo nas redes sociais, pois isso estava fazendo ela ganhar seguidores - saltou de 900 mil para 1,2 milhão, segundo a defesa da artista.

Dias depois, chamou Jojo de "vaca", em referência à embalagem do achocolatado Toddy. E continuou gravando diversos vídeos no Instagram com referências à artista, incomodada por não ter recebido nenhuma resposta.

Em A Fazenda 15, além dos 18 peões que vão para a sede, outros dez ex-participantes de reality shows vão ganhar uma segunda chance no paiol. Quatro deles vão disputar oficialmente o prêmio de R$ 1 milhão.

* Texto de Lívia Carvalho

