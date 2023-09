Reprodução O musicista acusou seu colega de profissão de roubar referências musicais

Nesta sexta-feira (15), o musicista Bemti fez uma grande publicação em suas redes sociais para apontar inúmeras semelhanças no clipe de sua música Eu Te Proíbo de Ter Esse Poder Sobre Mim com a recém-lançada Me Lambe, de Jão, que viralizou por exibir o ator João Guilherme dando uma lambida no popstar. Nas redes sociais, Bemti agradeceu em tom de ironia e insinuou uma acusação de plágio na obra.



No Instagram, Bemti publicou um desabafo sobre a situação: "Desde ontem vários amigos me mandaram mensagem sobre a semelhança do clipe novo do Jão com o meu clipe de Eu Te Proíbo de Ter Esse Poder Sobre Mim, um lançamento 100% independente do qual tenho MUITO orgulho".

"Clipes com máscara de bichinho sempre aparecem por aí né? O que me chamou a atenção quando eu coloquei os clipes lado a lado, além dos elementos parecidos, foi que até a decupagem dos clipes é semelhante em alguns momentos! E tudo bem, referência é referência, acho muito legal que o nosso clipe independente feito de forma muito árdua por uma equipe muito apaixonada tenha inspirado uma produção milionária (talvez 100 vezes mais cara que a nossa haha), com duas das pessoas mais influentes no país atualmente!", acrescentou.

"Eu como artista independente só posso desejar que meu trabalho tenha mais reconhecimento e alcance, e isso depende diretamente de recursos, então aproveito pra chamar a atenção pra toda uma galera extremamente talentosa que tá fazendo arte no Brasil que é usada depois como referência e que só precisa de mais aberturas e oportunidades, e que faz milagres com orçamento muito apertado (como foi o nosso caso). No mais convido vocês a assistirem o meu clipe e agradeço de novo a minha equipe maravilhosa!", completou.





Já no Twitter, Bemti comentou novamente sobre o ocorrido: "Alô Jão, obrigado por me usar como referência 🗣 p.s. sempre me arrepio com esse beijão que o meu clipe tem".

alô Jão, obrigado por me usar como referência 🗣 p.s. sempre me arrepio com esse beijão que o meu clipe tem 🏳️‍🌈



o roteiro de "Eu te Proíbo de Ter Esse Poder Sobre Mim" é uma parceria com o @DanielRibeiro e tem esse elenco lindo: @HugoBonemer @_silvestrelucas @cantabrunablack 🧡 pic.twitter.com/zieu9jpIvw — Bemti (@bemti) September 14, 2023





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko