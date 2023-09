Divulgação A apresentadora foi contratada pela emissora após passar alguns anos fora dos holofotes

A apresentadora Maria Paula Fidalgo está de volta à TV com o programa A-MEI, no Canal Empreender, que pertence à Band. A estreia acontece na próxima segunda-feira (18) e marca a volta de Maria Paula às telas após quatro anos.



A atriz ganhou destaque quando integrou o grupo humorístico Casseta & Planeta por 16 anos. A psicólogo já atuou em diversas novelas e filmes nacionais, e sua última aparição foi em Dancing Brasil, em 2019, reality que era comandado por Xuxa Meneghel na Record.

A atração do Canal Empreender será exibida de segunda a sexta-feira, às 20h30, ao vivo, e tem como objetivo mostrar soluções criativas para quem visa empreender. Além disso, Maria Paula compartilhará histórias inspiradas de diversos empreendedores.

"A minha expectativa é de aprender muito. Mergulhar nesses temas vai abrir meus horizontes. Até o nome tem tudo a ver comigo: A-MEI. Remete a uma proposta descontraída e, ao mesmo tempo, comprometida em descobrir quais as melhores formas de atuar na sociedade de modo a encontrar soluções e trazer emancipação para as pessoas. Estou realmente muito animada", disse.

"Além de marcar o retorno da Maria Paula ao vídeo, o programa A-MEI se preocupa em retratar a diversidade no mundo do empreendedorismo, seja de pessoas ou opiniões. Com isso, reforçamos o compromisso de apresentar ao assinante as diferentes possibilidades de negócio, tendo como pano de fundo histórias de pessoas atuantes e inspiradoras", reforçou o diretor executivo Celso Tavares.

A executiva Nina Silva será a primeira participante do programa. Ela é uma das fundadoras do Movimento Black Money & D'Black Bank, e especialista em tecnologia há mais de 20 anos, especialista em gestão de negócios e transformação digital com atuação internacional.

"No primeiro dia que eu fui fazer o piloto [programa-teste], quando eu entrei e ligaram as câmeras, me deu uma alegria no coração. Eu me lembrei o quanto gosto de trabalhar dentro de um estúdio. Não vejo a hora de chegar segunda-feira: amo fazer ao vivo", declarou Maria Paula.



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação.