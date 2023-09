Reprodução/TV Globo Gil do Vigor ficou constrangido após uma pergunta íntima do Louro Mané, no Mais Você

Louro Mané não perdeu a oportunidade em deixar Gil do Vigor constrangido na manhã desta quinta-feira (14) no Mais Você, programa de Ana Maria Braga na Globo. Convidado da atração, o ex-BBB conversava com a anfitriã sobre os fios brancos que apareceram em sua barba. Ao mostrá-los, foi nesse momento, que o boneco foi além e decidiu perguntar sobre questões íntimas ao economista de 32 anos.

Ao ver os fios Louro, então, disparou: "Gil, a zona norte aí tá ok, a zona central ta com uns fiozinhos brancos. E a zona sul, como é que tá?", questionou o boneco, fazendo Gil e Ana caírem na risada.

O influencer divertiu-se em um primeiro momento, sem compreender exatamente o que o boneco havia sugerido com a pergunta. Após ficar confuso, o ex-BBB então entendeu o questionamento. Claramente envergonhado, Gil riu e replicou: "Qual é a zona sul? Ai, Louro!", disse constrangido.

Mas o boneco não se intimidou: "Quero saber, né. Só por curiosidade", respondeu o fantoche. "Pra quê, Louro?", repreendeu Ana Maria Braga, aos risos. Confira o momento:





* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho