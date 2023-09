Crédito: Gabriel Perline O reality show criou uma nova forma para evitar fraudes na competição

Quem é fã de reality show sabe bem que as torcidas inflamadas de participantes sempre culpam o diretor Rodrigo Carelli por beneficiar um ou outro peão que seja de seu agrado nas provas de A Fazenda. As famosas "carelladas" sempre foram mitos, e agora elas não terão como existir, nem mesmo na imaginação daqueles que duvidam dos resultados finais, graças a um método instituído para acabar com especulações de fraudes.







O famoso VAR, presente em outras edições, desta vez funcionará em tempo real. Qualquer ruído das redes sociais que especular erros nos resultados será prontamente rebatido com provas, para evitar os escândalos entre os mais inflamados.

"O VAR já existe, mas agora ele vai ser mais rápido ainda. Então a gente sempre vai mostrar todos os detalhes da comprovação dos resultados para evitar toda aquela polêmica que sempre surge na web", afirmou Adriane Galisteu.

Em edições anteriores, a Record deu de ombros para muitas das contestações da audiência e, em situações mais periclitantes, exibiu nos compactos ao vivo do dia seguinte as cenas que comprovaram os resultados das provas que geraram debates, aumentando ainda mais a desconfiança do público sobre a transparência de seus métodos.

Com o sistema "anti-Carellada", a Record tentará aliviar a barra do diretor, que é mais xingado de ladrão que Bolsonaro e Lula juntos nas redes sociais durante o período de duração do reality show.

"O objetivo é mostrar que não existe esse papo de manipulação. A gente já tem o VAR, ele já faz parte da nossa rotina, mas agora estará ainda mais ativo", reforçou Rodrigo Carelli.