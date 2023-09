Reprodução/Instagram Gabriela Medeiros contracenou em Vicky e a Musa, do Globoplay

O remake do sucesso de Benedito Ruy Barbosa, a novela Renascer, deve estrear em janeiro no lugar de Terra e Paixão com uma de suas personagens mais emblemáticas em nova escalação. O papel trata-se de Buba, pessoa intersexo, que foi vivida originalmente por Maria Luísa Mendonça em 1993.

Na época, Buba era chamada de “hermafrodita”, mas hoje sabe-se que este é um termo incorreto. Intersexuais nascem com características sexuais - que podem ou não incluir genitais, padrões cromossômicos e glândulas, como testículos e ovários, que não se encaixam nas noções binárias típicas de corpos masculinos ou femininos.

A história original narra Buba como amante de um dos filhos de Zé Inocêncio (Antônio Fagundes), Zé Venâncio (Taumaturgo Ferreira). Ela também tem um caso com um dos outros irmãos, Zé Augusto (Marco Ricca).

Inclusive, uma das questões abordadas na trama era a maternidade de uma pessoa intersexo. Buba sonhava em ser mãe.

Segundo o jornal Extra, quem viverá a personagem em 2024 é a atriz trans Gabriela Medeiros. Ela tem 22 anos, é estreante em novelas e foi aprovada depois de passar por alguns testes.

A trama segue José Inocêncio, fazendeiro da zona cacaueira de Ilhéus, na Bahia. Após perder a esposa no parto do filho mais novo, o homem nutre ódio pelo herdeiro. Tudo piora quando o pai se casa com Mariana (Adriana Esteves na primeira versão), que era namorada de João Pedro e trocou o filho pelo pai.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho