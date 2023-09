Reprodução A apresentadora preocupou os fãs após desaparecer da emissora

A apresentadora Chris Flores causou espanto e preocupação nos fãs ao não aparecer nos últimos dois dias às gravações do programa Fofocalizando, no SBT. Muito especularam sobre sua saída repentina, mas a jornalista se ausentou após sofrer uma contusão.



Apesar do susto, Chris Flores já foi medicada, mas ainda sente fortes dores e está de repouso. Com isso, Gabriel Cartolano assumiu o programa, com Flor Fernandez e Thiago Pasqualotto como comentaristas.

A apresentadora sofreu uma luxação no ombro esquerdo. Agora, permanece em repouso com analgésicos e anti-inflamatórios, e também agendou exames para identificar a causa do problema.



"Eu tenho que dar um recado sobre a Chris. Ela teve um mau jeito no ombro e está no sofá assistindo a gente. Amanhã ela deve estar aqui com a gente", disse Cartolano.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko