Reprodução/Instagram Helena Malditta se emociona ao revelar que é portadora do vírus HIV no terceiro episódio de Drag Race Brasil

Hellena Malditta, drag queen baiana não-binárie e participante do Drag Race Brasil, decidiu expor uma questão delicada sobre sua saúde no terceiro episódio do reality, que foi exibido na noite dessa quarta-feira (13), na MTV. A artista revelou às outras competidores da atração que possui o vírus HIV e acabou se emocionando ao contar sobre a díficil experiência em lidar com o diagnóstico.



"A drag também é minha blindagem. Eu comecei a fazer drag com 17 anos, que foi quando eu, enfim, acabei 'despirocando', ficando com várias pessoas e eu contraí o HIV. Sou uma pessoa soropositiva", revelou ela, que é a representante do Nordeste na competição. "Quando eu descobri, guardei isso por muito tempo. Foi um peso que eu carreguei, mas eu decidi que é o momento de se falar sobre, de se por expor isso", disse.



E acrescentou: "Então além de falar que sou uma pessoa afeminada, tinha um cabelão... Então tipo assim, a pessoa já me via lá no aplicativo: 'Ah, muito afeminado', então eu já tinha um corte. Quando eu começava a falar 'sou drag' e vinha o ponto sou soropositivo... muitos blocks, muitas palavras assim, tensas", contou.



"Mas também eu decidi não levar para o pessoal e tratar isso como um filtro. Os outros relacionamentos que eu tive foram tipo "Ah, você deveria dar graças a Deus porque eu estou com uma pessoa que é soropositiva, sabe?", disse emocionada em meio a um abraço coletivo, suporte acalorado dado pelas outras drags. "Você é muito amada! Muito amiga!", disseram.



Em depoimento ao programa, Malditta contou como está sendo participar da diânica: "Nossa, esse momento está sendo assim, muito tocante para mim porque apesar de estarmos todas aqui numa competição, apenas por uma coroa. Dá para ver que somos mais do que drags competindo.", concluiu.



Nas redes sociais, Helena compartilhou o vídeo por meio de sua conta no Instagram. Na legenda da publicação, a artista escreveu: "Drag Race Brasil me fazendo chorar no terceiro episódio🥹💚 é um mix de sentimentos e liberdade que só quem vive sabe. Esse é um tema sensível para mim, mas também é uma questão de saúde pública e precisamos disseminar a informação. Obrigade por todo amor que vocês estão me mandando.", disse. Confira:



* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho