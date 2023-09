Reprodução Paula Barbosa diz que perdeu papel por peso em entrevista ao videocast Desculpa Alguma Coisa

A atriz Paula Barbosa foi a mais recente convidada do Desculpa Alguma Coisa, videocast de Universa com Tati Bernardi. No episódio dessa quarta-feira (13,) a artista foi sincera sobre a relação entre peso e trabalho -- questão que a fez perder trabalhos na atuação.

"Vira e mexe preciso fazer uma dieta. Sinto a pressão, incomoda um pouco. Já perdi um papel. Fiz um teste pra uma série. Eu tinha acabado de ganhar o Dani [filho], e eu engordei pra caramba [na gravidez], não estava nem aí. O teste veio logo depois, não tinha voltado ao peso. Não rolou e falaram claramente que foi por isso, porque a personagem era mais magra, mais esbelta", contou.



Paula disse que acredita que o cenário mudou um pouco, mas não nos papéis maiores. "Mas tudo bem, a gente sabe que faz parte dessa área. Acho que tem mudado um pouco. Os personagens estão gente como a gente. Mas ainda tem muito, nos grandes papéis", afirmou.

Inclusive, a atriz não escondeu seu desprazer em malhar. "Malhar é muito difícil, porque uma hora antes eu estou sofrendo, durante eu estou sofrendo e depois também. A gente que tem ansiedade [dizem] que tem que fazer atividade física, porque libera serotonina. Nunca aconteceu comigo. Nunca me trouxe prazer. Sempre fiz muito esporte. Vôlei, tênis", contou.

* Texto de Lívia Carvalho

