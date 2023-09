Reprodução/Youtube A ex-BBB relembrou os momentos ao lado do apresentador

Gyselle Soares relevou com exclusividade ao podcast Não é Nada Pessoal, apresentado por Arthur Pires e por este colunista que vos escreve, mais detalhes de romance com Pedro Bial. A ex-BBB participou da oitava edição do reality show e conquistou a atenção e admiração do apresentador. Tanto que eles chegaram a ter um breve affair após o programa.'

A atriz relembrou que durante sua participação no programa, sua família se aproximou de Pedro Bial, principalmente pelos sete paredões em que esteve. "Ele chamava minha mãe de 'mama', porque na época do Big Brother minha mãe levava jaca pra ele", contou.

"A gente realmente tem esse carinho. A gente tem gratidão. Imagina tudo o que eu vivi e guardar isso na minha história, ter uma pessoa tão querida como Pedro", explicou.





Em relação ao confinamento, Gyselle ressaltou que durante o programa ainda não tinha noção do carinho de Pedro Bial por ela: "Não percebia. Só fora que eu vi como ele tinha um carinho especial por mim".

"Naquela época foi só um beijo. E foi legal, foi ótimo. A gente se encontrou num Porcão [churrascaria do Rio de Janeiro] da época e ele tava lá, e rolou um beijinho e pronto. A gente tem essa foto marcada na nossa história. Eu sempre gostei. Sempre tive um amor platônico em relação a homens mais experientes. Foi incrível. Foi muito legal", relembrou.

A relação com Bial foi tão marcante que o apresentador da Globo não pensou duas vezes e topou de cara o convite de escrever a "orelha" do livro Bonjour, que Gyselle Soares lançou recentemente, assim que retornou ao Brasil para participar de A Grande Conquista, na Record.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko