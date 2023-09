Reprodução Dudu Camargo revela competição com Marcão do Povo no SBT

Dudu Camargo decidiu abrir o jogo e comentar sobre os rumores da suposta rixa com os ex-colegas de trabalho do Primeiro Impacto, Marcão do Povo e Darlisson Dutra, durante sua passagem pelo SBT. O apresentador negou qualquer desentedimento, no entanto, revelou que a disputa por audiência entre eles era real. Inclusive, o próprio Silvio Santos incentivava a rivalidade: "Foi uma competição positiva", avaliou.

A competição, que Dudu considerava saudável, era em busca de quem atingia os melhores índices no Ibope. "A única competição que houve foi de um apresentador querer dar mais audiência do que o outro, e isso foi uma competição positiva, que seria boa para a empresa", pontuou em entrevista ao Programa da Tarde, da Rede Meio Norte.

Questionado sobre os bastidores do SBT, o comunicador afirmou que nunca houve briga com os outros apresentadores da emissora. "É fake. É mais pela imprensa. Muitos sites publicam suposições. Como eu dividia o programa, as pessoas falavam que eu não me dava bem com eles [Marcão do Povo e Darlisson Dutra]. Mas isso nunca aconteceu. Não tinha briga, rixa", declarou.

O apresentador ainda elogiou Marcão e confirmou que os dois se davam bem. "Marcão do Povo é um excelente comunicador, as pessoas inventam que eu tive rixa com ele, foi mais invenção do que brigas de verdade. Não tenho nada contra ele, sempre me tratou bem. Uma das poucas pessoas que me mandou mensagem depois que eu saí do SBT", admitiu.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho