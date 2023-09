Reprodução Larissa Manoela estrela nova campanha da rede Burger King





Larissa Manoela conseguiu transformar sua tragédia pessoal em ação publicitária. Contratada pelo Burger King para apresentar uma nova campanha promocional de sanduíches, o vídeo que traz a eterna Maria Joaquina de Carrossel conta com elementos marcantes de sua treta familiar que foram expostos recentemente pelo Fantástico da Globo.





No vídeo, há diversas menções que remetem à polêmica entrevista à revista eletrônica da Globo, na qual ela expôs a ganância de seus pais por sua fortuna, conquistada desde que iniciou sua carreira artística.

A campanha começa com um fundo cinza, close no rosto e Larissa com o mesmo semblante do desabafo que fez ao Fantástico. E na promoção, dois sanduíches são vendidos ao preço de R$ 25. O valor não é à toa e está relacionado a um vídeo em que a mãe da atriz aparece dizendo que tem que transferir esta exata quantia para a conta da filha, para que ela possa pagar um lanche na rua.

Larissa ainda diz no vídeo que não vai dividir os sanduíches com ninguém --referindo-se à partilha do patrimônio que conquistou com seu trabalho. E ainda finaliza afirmando que o dinheiro é dela.

Embora o cachê da atriz para esta campanha não tenha sido revelado, sabemos que o Burger King desembolsou uma alta quantia para convencê-la a rir de si mesma e transformar a própria tragédia em uma ação publicitária.

Assista ao vídeo:

A Larissa transformou a treta com os pais em publi… 👀 pic.twitter.com/RkaMB8J8Bc — Fagner Vilela ® (@FagneerVileela) September 13, 2023