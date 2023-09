Gabriel Cardoso/SBT Fernando Pelegio deixou o SBT após 43 anos nesta terça-feira





O SBT pegou o mercado de surpresa com sua decisão: anunciou a demissão de Fernando Pelegio, diretor artístico que trabalhava na emissora há 43 anos. No comunicado, a empresa de Silvio Santos afirmou que a saída foi determinada em comum acordo, e que agora o executivo segue para trilhar outros projetos pessoais.







"O SBT agradece toda a dedicação, profissionalismo e comprometimento de Fernando Pelegio durante esses anos, fazendo parte da equipe que consolidou o sucesso da emissora", disse o comunicado enviado na tarde desta terça-feira (12).

Na nota, não há maiores detalhes sobre as motivações de ambas as partes para o fim da parceria. Pelegio foi um dos nomes de confiança de Silvio Santos e tentou equilibrar os desejos do dono do Baú com as necessidades de atualização da emissora. É um profissional admirado pelo mercado, e com quem a coluna sempre teve uma excelente relação.

“Foram 43 anos de dedicação a uma casa que me deu tudo. Para sempre serei grato a toda família Abravanel, aos amigos Diretores e artistas, a todos os meus chefes com quem sempre aprendi muito e todos os funcionários que lutaram muito, lado a lado, pelo bem do SBT", destaca Pelegio na nota.

Trajetória

José Fernando Pelegio ingressou no Grupo Silvio Santos em 1980, como office-boy na TV Record, que à época pertencia ao grupo. Filho de um dos maiores iluminadores da história da TV e do cinema, José Pelegio, ascendeu profissionalmente com inteligência, garra e o entendimento do veículo.

Já transferido para o SBT, desempenhou diversas funções na engenharia técnica, sempre antenado às novidades em tecnologia, concedendo treinamentos às equipes técnicas de câmeras, softwares e hardwares importados, formando novas gerações de profissionais da casa. Também foi câmera, tendo feito coberturas em externa, como o terremoto no México em 1985, Copas do Mundo, e reportagens para o SBT Repórter no Oriente Médio, com Roberto Cabrini.

Mas foi na Criação Visual que Pelegio marcou sua história. Desenhando e gravando aberturas, vinhetas, chamadas, fez parte da criação do primeiro estilo do mascote Amarelinho, para a Copa da Itália, em 1990. Foi um dos produtores de vinhetas históricas do SBT como Quem Procura Acha Aqui (1987-1989), Vem que é Bom (1990), Se Liga no SBT (1993), Fique Ligado no SBT (1994), SBT 15 Anos com Você (1996), entre outras.

Com o vasto conhecimento em tecnologias de animação em vídeo para criação de aberturas, fez parte da equipe que criou a primeira abertura em desenho animado em vídeo para o SBT, do programa Show Maravilha, em 1993. Na década de 2000, implantou o 3D na criação das vinhetas. Na década de 2010, passa a ser Diretor de Planejamento Artístico do SBT, criando programas, e levando atrações ao gosto do público.