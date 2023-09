Reprodução Filho de Faustão, João Guilherme Silva, ganha seu programa na televisão

Após encerrar seu trabalho como apresentador no Faustão da Band ao lado de seu pai, Fausto Silva , e a jornalista Anne Lottermann, João Guilherme Silva se prepara para sua estreia em nova atração do canal. O jovem de 19 anos assinou um contrato com a emissora nessa segunda-feira (11) para apresentar um programa que será exibido aos sábados, às 20h30, a partir de outubro. "Nova fase", anunciou.

A notícia foi divulgada por meio de um vídeo postado no Instagram. "O Programa do João já é uma realidade. O momento significa o começo de uma nova fase de muito trabalho, de muita felicidade. E que eu possa trazer, junto dessa equipe maravilhosa, um pouco de alegria para vocês", disse.

"Sábado na Band, das 20h30 às 22h, estaremos lá com muita diversão, descontração, daquele jeito que vocês gostam. Vocês vão estar como se estivesse no palco comigo, pode ficar bem à vontade, já sentar com a família, já avisar todo mundo", completou ele, que escreveu: "Chegou a novidade! A partir de outubro, tem Programa do João aos sábados, às 20h30, na Band. Já pode se sentar com a família que a gente vai se divertir muito junto!", disse na publicação.













Em entrevistas recentes, o apresentador contou que o seu sonho era ter um programa próprio na TV. O rapaz, que cresceu nos bastidores do programa dominical do pai na Globo, revelou no Faustão na Band que sempre quis trabalhar com comunicação.

"Não sabia se era de fato na televisão. Estudava no colégio Objetivo, e tinha uma rádio no colégio. Comecei na rádio e peguei gosto", disse em maio de 2022. Ele contou, ainda, que a experiência na Rede Bandeirantes o permitiu aprender um pouquinho a cada dia.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho