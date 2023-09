Divulgação Otaviano Costa nega que pratica 'golden shower' com Flávia Alessandra

Otaviano Costa precisou vir a público esclarecer a fala de sua mulher, Flávia Alessandra, dada no programa Sobre Nós Dois, do GNT. Na ocasião, a atriz das novelas da Globo pontuou que gostava de praticar golden shower - ou seja, urinar no parceiro - durante o sexo . Após a revelação viralizar, o apresentador desmentiu a situação, que não passava de uma brincadeira, e comentou que não esperava essa repercussão toda.





"Gente, vocês são três vezes mais doidos que a gente, sabiam?", começou. "Sobre Nós Dois é um programa de humor. Lá pelas tantas, sob este viés de humor, eu e a Flavinha, brincando pra caramba, chegou um momento em que eu perguntei para a Sabrina (Sato): 'Você faz cocô na frente do seu boy?'. Ela falou: 'Não, no máximo um xixizinho. E você, Flávia?'. E ela respondeu: 'Ah, eu faço até em cima do Ota'. Aí o palhaço aqui emendou: 'É golden shower'. É lógico que eu iria emendar a piada da minha mulher. A gente é conhecido por isso", se pronunicou nas redes sociais.

O apresentador reforçou que todos estavam em clima de brincadeira: "Mas não é verdade, seus malucos. Nada contra quem faça golden shower. Cada um faz o que quiser da vida, mas não é a nossa. O mais louco é ver a quantidade de pessoas que acreditaram nessa brincadeira. Repito: dentro de um programa que tem, entre seus apresentadores, um comediante do porte de Marcelo Adnet", destacou.

E disse também que, caso gostasse da prática, não falaria abertamente sobre a intimidade em rede nacional.

"É claro que eu já falei da minha intimidade com a Flávia em vários momentos. Eu fiz o programa Amor e Sexo durante cinco ou seis temporadas. A gente brincava muito e falava de maneira séria sobre a nossa intimidade, mas não sei se eu, se fosse adepto do golden shower, chegaria ao ponto de falar sobre algo da minha mais privativa intimidade, porque acho que tem umas casquinhas que eu não consigo quebrar. Respeito quem faz isso e fala abertamente, mas acho que eu tenho uma casca que vai até um ponto", afirmou.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho