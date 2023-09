Renato Pizzutto/Band/Divulgação Glenda Kozlowski tem intoxicação alimentar e não apresenta o Melhor da Noite

A apresentadora Glenda Kozlowski se ausentou do comando do Melhor da Noite, da Band nessa segunda-feira (11), após ser socorrida devido a um quadro de intoxicação alimentar. A comunicadora de 49 anos foi internada no Hospital Albert Einstien, localizado no Morumbi, Zona Oeste de São Paulo. Diante disso, a jornalista Cynthia Martins dividiu o palco da atração com Zeca Camargo.

"Você de casa e as pessoas que estão comigo devem estar se perguntando: 'Ué, cadê a Glenda?' Ela teve uma intoxicação alimentar simples, mas que exige cuidados. Felizmente temos um excelente hospital ao lado e ela está se cuidando", informou o apresentador, na abertura do programa dessa segunda-feira (11).

Segundo a assessoria de imprensa da Band, Glenda já está bem e medicada. A apresentadora deve voltar ao comando do Melhor da Noite nesta terça (12).

No Melhor da Noite, da Band, Zeca Camargo e Glenda Kozlowski misturam jornalismo, entretenimento e interatividade no programa que está no ar desde o dia 21 de agosto. O elenco ainda conta com o rapper Thaíde, o jornalista Magno Navarro, o chef de cozinha Rodrigo Oliveira e Rodrigo Alvarez, colunista da Europa.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho