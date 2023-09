Reprodução O ator foi confirmado como parte do elenco da nova produção do Prime Video

O ator Marco Pigossi ganhou ainda mais projeção nos últimos anos ao realizar produções fora do Brasil pela Netflix. Agora, o artista volta à sua terra para integrar o elenco do filme Maníaco do Parque, baseado em uma história criminal real.

O novo filme do Amazon Prime Video é baseado nos crimes reais cometidos pelo motoboy Francisco de Assis Pereira. Na década de 1990, ele ficou conhecido como Maníaco do Parque ao atacar 21 mulheres, assassinar dez delas e ocultar seus corpos no Parque do Estado, em São Paulo.

De acordo com o jornal O Globo, o ator interpretará um dos colegas de trabalho de Elena, uma repórter iniciante que vê uma chance de alavancar sua vida profissional com a investigação dos crimes.

O filme será produzido pela Santa Rita Filmes e tem previsão de estreia para 2024 na plataforma de streaming. Veja a sinopse:

"Maníaco do Parque mergulha na história do maior serial killer brasileiro, o motoboy Francisco (Silvero Pereira), que foi acusado de atacar 21 mulheres, assassinando dez delas e escondendo seus corpos no Parque do Estado, em São Paulo. A história do assassino e os detalhes da sua psicopatia são revelados por Elena (Giovanna Grigio), uma repórter iniciante que enxerga na investigação dos crimes cometidos pelo maníaco a grande chance de alavancar sua carreira. Enquanto Francisco segue vivendo livre e atacando mulheres, sua fama na mídia sensacionalista cresce vertiginosamente, gerando terror na capital paulista".

A produção também contará com a participação de Giovana Grigio, Silveiro Pereira, Bruno Garcia, Mel Lisboa, Xamã, Augusto Madeira, Christian Malheiros, Bruna Mascarenhas e muito mais.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko