Reprodução Chico Pinheiro reage a fake news de Alexandre Garcia: "Porta-voz de ditador".

Na noite dessa segunda-feira (11), Chico Pinheiro reagiu às alegações dadas pelo colunista político Alexandre Garcia a respeito da tragédia causada pelas chuvas no Rio Grande do Sul. O ex-colega de trabalho da Globo bolsonarista sugeriu uma possível culpa do governo petista no ciclone que atingiu a região no dia 4. "Quando se fala em fake news é preciso que a gente entenda também de onde vem", iniciou o ex-apresentador do Bom Dia Brasil.

"Embora parecia, em determinado momento, que tinha se regenerado um pouco, não se esqueça. Nosso colega de profissão Alexandre Garcia era porta-voz de quem?!", exclamou. O jornalista Xico Sá, então, responde: "João Baptista de Oliveira Figueiredo, o único ditador da ditadura", disse. Chico prossegue: "Aquele que apoiou e ajudou mandando forças militares. O Golpe Militar do Chile, o golpe que levou à morte não só o presidente Salvador Allende", pontuou enquanto se referiu à imagem de Alexandre junto a Figueiredo.

"Olha lá! Ele jovem! O mito dele era Figueiredo, hoje é Bolsonaro... Você olhando a história desses caras vocês acaba entendendo porque faz sentido, essa turma da imprensa da extrema-direita", afirmou ele, que comanda o ICL Notícias 2º Edição no YouTube.

O ICL Notícias 2ª edição vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 18h, nos canais do YouTube do Eduardo Moreira e do Instituto Conhecimento Liberta.





Entenda o caso

O advogado-geral da União, Jorge Messias, informou, na noite desse domingo (10), que determinou à Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia que investigue o jornalista Alexandre Garcia, da Revista Oeste, em razão de uma "campanha de desinformação promovida" pelo repórter na última sexta-feira (8).

Comentando sobre a tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul, que até o momento deixou 47 mortos, o ex-porta-voz do ditador Figueiredo disse que "é preciso investigar porque não foi só a chuva", afirmou. "A chuva foi a causa original. Mas no governo petista foram construídas, ao contrário do que recomendavam as medições ambientais, três represas pequenas que aparentemente abriram as comportas ao mesmo tempo", alegou.

"Determinei à Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia a imediata instauração de procedimento contra a campanha de desinformação promovida pelo jornalista. É inaceitável que, nesse momento de profunda dor, tenhamos que lidar com informações falsas. Vamos buscar a responsabilização"

"Determinei à Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia a imediata instauração de procedimento contra a campanha de desinformação promovida pelo jornalista. É inaceitável que, nesse momento de profunda dor, tenhamos que lidar com informações falsas. Vamos buscar a responsabilização", informou o advogado-geral, pelas redes sociais.

Determinei à Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia a imediata instauração de procedimento contra a campanha de desinformação promovida pelo jornalista. É inaceitável que, nesse momento de profunda dor, tenhamos que lidar com informações falsas. https://t.co/KnLFGxqDgh — Jorge Messias (@jorgemessiasagu) September 11, 2023

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho