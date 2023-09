Reprodução/Instagram Fim de uma era: Maíra Cardi diz que abandonará a internet





Já existem muitos internautas comemorando a novidade anunciada por Maíra Cardi na manhã desta terça-feira (12): ela decidiu abandonar de vez o Instagram com a prerrogativa de que precisa de "paz" em sua vida, já que pretende engravidar e ter mais três filhos com seu novo marido, o também coach Thiago Nigro.





Vale lembrar que essa não é a primeira vez que a coach diz que vai deixar o mundo virtual, mas volta atrás e desiste do propósito em um curto período. Mas agora, parece que a ex-mulher de Arthur Aguiar está realmente disposta a dar um descanso na imagem, já que suas publicações costumam gerar debates acalorados, na maioria das vezes gerando uma forte onda de ódio contra si própria.

Nas polêmicas recentes, estão as mentiras que contou sobre os doces de seu casamento, que ela afirmou serem sem açúcar e saudáveis, e ainda recomendou aos seguidores, indicando as lojas e vendendo seus cursos de emagrecimento em cima dos produtos.

Mas este colunista que vos escreve descobriu que todos os doces continham açúcares de diferentes tipos, e que as tabelas nutricionais dos itens servidos em seu casamento apontavam que os alimentos são ricos em gorduras saturadas, alto teor de carboidrato e feitos com itens industrializados, o que desclassifica os produtos da categoria "saudáveis", conforme indicou Maíra em suas postagens.

Vale frisar que a coluna conversou com dois nutricionistas antes de desmentir as informações de Maíra Cardi. E também é importante pontuar que a ex-mulher de Arthur Aguiar não tem formação superior em Nutrição, e tampouco pode prescrever alimentos aos seguidores e muito menos classificar nutricionalmente um alimento como "saudável" ou "fit".

Na esteira do cancelamento, recentemente a coach resolveu expor todo seu amor ao marido, Thiago Nigro, e postou um vídeo dando um beijão de língua no rapaz. As cenas foram compartilhadas à exaustão em páginas de fofocas, mas o público debochou da cena, classificando o ato da moça como "desespero por mídia".

Fato é que Maíra está dando "adeus" às redes sociais. Pelo bem ou pelo mal, a coach sempre gerou conteúdo à imprensa, porque se tem uma coisa que ela sabe fazer bem é fornecer conteúdos polêmicos para a internet.

Confira a seguir o "adeus" da coach à internet:

Maíra Cardi decide abandonar a Internet. Que tristeza... pic.twitter.com/B5zMV7C7QP — Coluna do Gabriel Perline (@ColunaDoPerline) September 12, 2023