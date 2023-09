Divulgação Raoni Soares entrega fone de ouvido de ouro a Bruna Biancardi

Durante a Copa do Mundo no Catar, o jogador Neymar viralizou ao ser flagrado com fones AirPod Max banhados a ouro. O acessório de luxo nada mais é do que um presente de Bruna Biancardi, e o valor é surpreendente.



Nos últimos dias, a modelo também apareceu usando os fones e chamou novamente a atenção para o acessório. Entretanto, não é tão fácil conseguir um desse. O responsável pelos fones dourados do casal é o empresário e influenciador Roani Soares.

Raoni atua no ramo de eletrônicos de luxo, e deixou claro que esses modelos são avaliados em torno de R$ 50 mil e não estão à venda. "Os fones são presentes meus para eles. É um produto personalizado e exclusivo", explicou.

Além do jogador da Seleção e da modelo, outras celebridades também foram presenteadas com o equipamento banhado a ouro 24 quilates, como o jogador francês Kylian Mbappé, a cantora Jojo Todynho e o influencer Carlinhos Maia.

"Não disponibilizo em loja para vender. Mantenho como um produto exclusivo para presentear quem admiro", esclareceu Raoni à coluna.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko