Reprodução/Youtube A mentora fez previsões importantes sobre o futuro de celebridades



Mãe Michelly da Cigana contou com exclusividade ao podcast Não é Nada Pessoal, apresentado por Arthur Pires e por este colunista que vos escreve, as previsões envolvendo Kayky Brito, Mingau e Faustão. De acordo com ela, alguns desses, segundo ela, não terão um bom futuro pela frente.



A espiritualista relatou que todos têm medo de abrir as redes sociais e encontrar notícias ruins de famosos que nós gostamos, como o acidente envolvendo o ator Kayky Brito. "São pessoas tão suscetíveis as coisas como nós. São pessoas de carne e osso. São pessoas que estão aqui no mundo suscetíveis aos mesmos sentimentos e oportunidades, e às vezes a esses riscos que estar no mundo é diário para a gente", disse.



O artista foi atropelado no Rio de Janeiro e está enfrentando consequências físicas do acidente. "Pra mim, existe um corte nos caminhos dele. Ele tá passando por um momento de risco alto, porém se ele sobreviver ele vai ter sequelas. É bem triste. Se ele vencer essa fase bem difícil, ele vai ficar com sequelas", contou.











Após o acidente, muito se especulou que o acidente do artista já era algo predestinado, já que o mesmo foi quase atropelado minutos antes. "Eu realmente acredito que as coisas estão traçadas. As coisas estão sempre desenhadas", indagou.



Já Mingau, baixista do Ultraje a Rigor, foi baleado na cabeça em uma tentativa de assalto. "O que aparece pra mim é muito gasto em relação à saúde dele. Mas infelizmente eu vejo o pior. Eu vejo ele realmente não resistindo".



"Às vezes o dinheiro prolonga algo na saúde, ele ajuda, mas às vezes a gente tem que entender quando a pessoa tá sofrendo. Pra mim ele não está mais aqui. Ele tem apego familiar e algo que ele não gostaria de desprender. Pra mim é só um milagre. Eu vejo ele num estado muito grave e ele partindo", ressaltou.

Em relação ao transplante de Faustão, Mãe Michelle destacou: "Vai vingar. Olha, tem sorte pra ele aqui. Ele só vai ter que dar uma segurada em algumas viagens. Eu acho que ele não gostaria tanto de se fixar em uma residência que ele vai ter que se fixar mais".



"Tem sorte pra ele. A questão do coração sim, tá? Da questão cardíaca. Ele vai ter outros problemas de saúde. A saúde vai continuar sendo um problema, uma dor de cabeça em outras áreas. Eu vejo que o coração se recupera, a coisa vai aceitar e vai dar tudo certo em relação a isso. Mas o Faustão ainda desencadeia outros problemas de saúde. Não vejo morte, mas vejo preocupações com a saúde em relação a outras coisas", explicou.

Além disso, a vidente ressaltou que ele precisa de um descanso e que ele não voltará as telas. "Na realidade, ele sempre foi muito trabalho. Ele não parou e ele não viveu. Eu vejo ele pensando na vida com um novo significado. Ele não vai poder voltar. Ele vai ter que parar, descansar, aproveitar a vida e cuidar da saúde. Não vejo esse retorno pra ele", acrescentou.



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko