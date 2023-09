Reprodução O participante foi expulso do reality show

Assim como fez a Globo ao expulsar Cara de Sapato e MC Guimê, o Gran Hermano do Chile confirmou a expulsão do policial Rubén do reality show. O rapaz foi acusado te tocar sua colega de confinamento Scarlette enquanto ela dormia, e assim foi tirado do jogo por importunação sexual no último domingo (10).



Após uma festa, Rubén e Scartelle tiveram que compartilhar a cama e logo pela manhã ela conversou com o policial sobre suas atitudes. A moça explicou que não queria que ele confundisse as coisas, pois eram só amigos: "Eu posso ser muito simpática, dançar e tudo mais, mas daí a me tocar enquanto durmo".

"Em virtude das acusações feitas pela participante Scarlette, a Chilevisión decidiu ontem retirar Rubén de casa e suspender sua participação durante o programa. Durante esta tarde foi decidido retirar definitivamente o jogador denunciado do Big Brother", disseram os apresentadores Diana Bolocco e Julio César Rodríguez.

"De acordo com os protocolos do CHV relativos a reclamações deste tipo, temos a responsabilidade de garantir um ambiente calmo e tranquilo para todos os participantes dos nossos programas. Portanto, se uma situação não se enquadra nas regras de convivência saudável, a produção pode intervir para resolver o problema como foi feito neste caso particular", acrescentou.

No comunicado, os apresentadores reforçaram que Rubén, Scarlette e os demais participantes estão recebendo apoio psicológico. Após avisarem os telespectadores, Diana e Julio conversaram com a vítima.

"É um tema superdelicado. Minha intenção nunca foi manchar a imagem de alguém e muito menos turvar o programa. Este é um show da vida real e infelizmente são situações que acontecem. Já aconteceu com muitas mulheres que nos sentimos tão desconfortáveis ​​e desgastadas", explicou.

"Agradeço também o apoio dos meus companheiros que acreditaram em mim e me apoiaram desde o minuto zero. Também grato pela decisão de produção e pelo apoio que me deram. Quero seguir em frente. Sinto-me confortável em casa e satisfeita, feliz, com o apoio dos outros", completou.