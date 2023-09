Reprodução/Instagram A influenciadora anunciou sua transição para uma mulher trans

Davi Mateus, um dos nomes cotados para a nova edição do reality A Fazenda, da Record, anunciou que dará início ao processo de sua transição de gênero. Em um vídeo publicado em seu Instagram, a influenciadora afirmou que talvez as pessoas fossem amá-la ou odiá-la após saberem da notícia.





"Chegou meu processo de transição. A partir de agora estou no processo de transição para me tornar uma mulher trans", disse Davi no vídeo. Ela ainda não deu informações se manterá o nome artístico atual ou se fará alguma alteração.

Na legenda, Davi deixou uma carta aberta relatando tudo o que está sentindo com essa mudança. "Para muitos uma grande surpresa, para minha família algo já esperado, para alguns amigos só mais uma notícia", afirmou.

"Hoje venho aqui comunicar o início da transição de Davi Mateus para uma mulher trans, depois de tanto tempo tive a coragem de colocar pra fora algo que estava guardado há muito tempo, me sinto feliz, me sinto bem, me sinto decidida e pronta pra encarar os desafios da vida, hoje sinto que vim como uma mulher leoa que veio ao mundo com o objetivo de inspirar outras mulheres, hoje oficialmente sou mulher trans", completou.

"No início parece uma loucura para algumas pessoas, mas meu coração está cheio de alegria, quem me ama vai me amar da maneira que eu for pela escolha que eu fizer, assim como o amor de Deus pela minha vida, continuará o mesmo. Sobre os julgamentos não se sintam Deus, garanto que você não tem uma vida de exemplo pra opinar na minha", explicou.

"Desde já dispenso as piadas você não é obrigado a aceitar mas é obrigado a me respeitar e é disso que eu preciso. Nos stores contarei mais detalhes sobre todo processo de transição. Em breve conto aqui meu novo nome", acrescentou.





Davi é um dos nomes que surgiram em listas de possíveis participantes de A Fazenda 15. Na última semana, a influenciadora causou ainda mais com esse rumores após publicar um vídeo arrumando uma mala com diversos looks.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko