Divulgação Camila Queiroz radicaliza e fica loira para estrear nova produção na HBO Max

Camila Queiroz está no ar na novela das seis Amor Perfeito, da Globo , trama que chega ao fim em 21 de setembro. A intérprte de Marê, dona de um visual clássico, terminou as gravações na última sexta-feira (8) e se despediu da personagem com uma mudança super radical: agora ela está loiríssima, pronta para iniciar as gravações de Beleza Fatal, a primeira novela brasileira da HBO Max.





Camila compartilhou, na tarde desta segunda-feira (11), a transformação com os seguidores por meio de um vídeo publicado em seu Instagram. Nos comentários, a atriz recebeu uma enxurrada de elogios de famosos e do público que a acompanha: "Mulherrr eu não estava preparada", disse Paula Amorim. A atriz Jeniffer Nascimento registrou: "Que lindaaaa amei". Confira a mudança:





Beleza Fatal ainda não tem uma data de lançamento definida pela companhia. Depois de mais de um ano de adiamentos, a produção do streaming da Warner Bros. Discovery, que conta com elenco de peso como Camila Queiroz, Giovanna Antonelli, Vanessa Giácomo, Camila Pitanga, Murilo Rosa, Caio Blat e Herson Capri.

Com previsão de estreia para 2024 na plataforma, a novela já teve as suas primeiras cenas gravadas em São Paulo, além de já ter programado locações no Rio de Janeiro. O folhetim tem roteiro de Raphael Montes, de Bom Dia, Verônica, com direção de Maria de Médicis, dona de trabalhos importantes na Globo, além de Silvio de Abreu, como supervisor de texto.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho