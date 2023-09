Reprodução/Globo O apresentador comentou sobre sua ex-colega de trabalho

Nesta segunda-feira (11), o Fofocalizando trará uma entrevista com o apresentador Manoel Soares. Ele deixou a Globo há alguns meses, onde apresentava o programa Encontro ao lado de Patrícia Poeta. Muito se especula sobre a verdadeira relação entre os dois, mas de acordo com Manoel está tudo certo.





Apesar das cutucadas ao vivo e problemas nos bastidores, o apresentador ressaltou que não guarda mágoas. "Qualquer comunicador nem sempre fala o que quer falar. Não existe nenhuma relação de mágoa e eu não estou falando como nobreza, não. Se tivesse eu diria com tranquilidade", explicou.



"Eu acho injusto colocar a carreira de pessoas em judice por especulações. Não concordo com isso, não acho que é isso que aconteceu. Acho que esse tipo de abordagem, esse tipo de olhar é desonesto com essas pessoas e com o público", completou.

Sobre sua demissão da emissora, Manoel mostrou-se calmo com a decisão: "Eu nunca entro em um espaço de trabalho achando que esse é o lugar que eu vou passar o resto da minha vida. A minha família se organizou financeiramente e emocionalmente para viver isso. E eu digo que foi, inclusive, uma oportunidade de revisitar o que eu sou como pessoa, como profissional, e eu estou muito feliz com as descobertas que estão acontecendo".



"Eu não tenho magoa, porque o meu patrão não me demitiu. O meu patrão é o público. O meu patrão são essas pessoas que estão aqui atrás. A TV Globo era o meu empregador. O meu patrão é você que está assistindo e você não me demitiu. Os meus números nas redes sociais não diminuíram, pelo contrário, teve uma amplificação", acrescentou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko