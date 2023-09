Reprodução Ex-fazenda, Solange Gomes, desmentiu suposto affair com o ator Arthur Aguiar em entrevista ao Tá Benito Podcast

Tudo não passou de um mal entendido! A ex-Fazenda Solange Gomes voltou atrás na história do suposto affair que viveu com Arthur Aguiar e desmentiu completamente o romance. Na verdade, a ex-Banheira do Gugu, confundiu o ator com outro rapaz, e decidiu esclarecer o ocorrido em entrevista ao Tá Benito Podcast, de Isabele Benito.





"Quando aconteceu a confusão do Arthur com a Maíra, me ligaram e perguntaram se eu tinha tido alguma coisa com ele. Eu respondi: 'Tive'. Mas passou um tempo e eu me toquei que não era o Arhur Aguiar que eu tinha ficado, era um outro ator. Eu confundi as duas pessoas", confessou.

E acrescentou: "Eu confundi com outro que também é ator, que é bonito assim como ele, o mesmo biotipo. Eu troquei os nomes!", disse. Pois então, caro leitor, o rapaz em que Solange confundiu com Arthur Aguiar foi Ricky Tavares que, recentemente, estrelou na novela Além da Ilusão (2022), da Globo .

Na época, Arthur negou o suposto romance com Solange, inclusive, a modelo alegou ter estranhado o comportamento dele. "Quando ele negou eu falei: 'Gente, por que ele negou?'. Aí eu percebi que não era o Arthur, eu estava louca, era o Ricky Tavares", contou.

Isabele ainda questionou se, eventualmente, Arthur pedisse para ficar com Solange o que ela responderia. "Foi curioso porque ele mandou mensagem para mim. Eu fiquei sem graça na época, agora já passou muito tempo. Tudo bem... Já virou piada", disse.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho