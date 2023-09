Reprodução Adriane Galisteu em A Fazenda 14; nova temporada começa na semana que vem





A contagem regressiva para os peões de A Fazenda 15 foi antecipada e agora eles terão menos dias para terminarem os preparativos para o reality show. Isso porque a Record decidiu confinar toda a turma no hotel dias antes do previsto, e muitos entraram em pânico com a mudança no calendário, provocando a maior correria nos bastidores.





A coluna havia antecipado que os peões dariam entrada no hotel nesta sexta-feira (15), e aguardariam isolados por apenas três dias até serem conduzidos ao confinamento. Mas a Record achou melhor mudar o cronograma e agora todos deverão estar à disposição da emissora a partir de quarta-feira (13), já instalados no local em que irão aguardar a ida à fazenda.

A coluna apurou com fontes ligadas à produção que a decisão envolve uma série de fatores, entre eles a saúde. Isso porque muitos famosos voltaram a testar positivo para a Covid-19 nos últimos tempos, e a emissora não quer promover trocas no elenco em cima da hora.

Além disso, a antecipação se deu por uma questão de estratégia da emissora. Assim como ocorreu nos últimos anos, alguns nomes do elenco serão revelados de maneira antecipada, no horário comercial da programação e também em alguns programas da casa. Nas redes sociais, a Record já vem dando pistas óbvias de alguns peões confirmados para esta edição.

Com a alteração da data de confinamento, notificada a todos na semana passada, uma verdadeira correria tomou conta dos bastidores. Isso porque teve gente que deixou para a última hora a produção de seus materiais de divulgação que serão usados ao longo da temporada.

Tinha uma peoa, por exemplo, que havia agendado uma sessão de fotos para quinta-feira (14) e precisou remarcar. Mudanças de visual e tratamentos estéticos também precisaram ser reagendados para que os participantes cumpram com o novo cronograma.

Teve gente que tentou negociar com a emissora sobre a nova data? Sim, teve. Mas a Record deixou claro que consta no contrato que todos estão à sua disposição desde o momento em que assinaram o acordo. Inclusive, que há uma cláusula onde fala sobre eventuais modificações nos cronogramas, desde que avisados com antecedência. E não foram abertas brechas ou exceções.



Portanto, a partir de quarta-feira à noite, as redes sociais dos peões já estarão em posse de seus administradores. Todas as publicações que vierem a partir daí já serão conteúdos programados previamente.

A Fazenda 15 tem estreia oficial marcada para terça-feira (19). Mas um dia antes, todos os peões já estarão confinados na sede, onde serão submetidos a uma sabatina ao vivo feita por um grupo de jornalistas convidados.