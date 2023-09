Divulgação Os preparativos para o novo reality show musical já estão a todo vapor

Após decidir encerrar o The Voice Brasil, a Globo já tem novos planos para um reality musical, sob direção geral de Boninho. A novidade foi revelada pelo diretor da emissora Amauri Soares, que ressaltou: "Um formato próprio, criado em casa".



Em entrevista ao Meio & Mensagem, o responsável comentou que ainda estão desenvolvendo o produto. "Estamos em fase de desenvolvimento do maior reality musical que a Globo já produziu. Terá a direção do Boninho e será produzido pelo time do BBB", disse.



"Portanto, vários times da Globo estão trabalhando juntos para fazer acontecer: Estúdios Globo, TV Globo, Globoplay, Multishow, Gshow, Negócios. Estará em todas as plataformas Globo no segundo semestre do ano que vem", completou.

A última temporada do The Voice Brasil será transmitida em outubro, com a apresentação Fátima Bernardes e Ludmilla, Daniel e Claudia Leitte como técnicos.

Com isso, os telespectadores aguardam mais informações sobre o novo reality musical, que promete chamar ainda mais a atenção. Muito se espera de Boninho, que lida com inúmeras críticas pelas produções nada aclamadas nos últimos anos.



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko