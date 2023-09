Reprodução/SBT Felipe Malta cometeu gafe ao vivo no comando do Primeiro Impacto





Felipe Malta cometeu uma gafe ao vivo na estreia do novo formato do Primeiro Impacto, no SBT, nesta segunda-feira (11), e abriu um bloco de notícias com o microfone silenciado. O motivo? Uma escapa às pressas ao banheiro da emissora. Darlisson Dutra, ao perceber que a voz do parceiro não estava audível, assumiu o comando do noticiário.



Mas quando Felipe foi informado que seu microfone estava desligado, ele se movimentou para ativar o equipamento e acabou entregando que a "falha técnica", na verdade, foi provocada de maneira proposital para evitar vazamentos piores.

"Eu peço até desculpas aos meus amigos da técnica, mas é porque a gente saiu no intervalo correndo para ir ao banheiro", disse ele, rindo. "E eu não vou correr o risco de deixar esse microfone aberto", completou, ficando vermelho com a revelação da intimidade.

Darlisson entrou na brincadeira e provocou o colega: "Ah, entendi. Você desligou o microfone por conta do barulhinho, né?". Malta, ainda gargalhando, justificou: "A gente não sabe o que vai acontecer, né? Então eu peço desculpas a você". E a notícia voltou a ser dada por completo. Assista ao momento, captado pelo internauta Luiz Ricardo:









O Primeiro Impacto passou por uma reformulação e estreou nesta segunda seu novo formato. Marcão do Povo foi excluído das novidades, e comanda o noticiário em seu primeiro bloco, das 6h às 8h. Mas na faixa seguinte, das 8h às 13h, Felipe Malta e Darlisson Dutra passaram a apresentar juntos.

Agora, eles também contam com a participação de Daniele Brandi, reforçando o noticiário com informações do clima, trânsito e mais informações de reportagens apuradas ao longo do programa. Também hoje, o Primeiro Impacto passa a ter novos quadros.