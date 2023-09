Sércio Freitas/Divulgação É o Tchan é um dos grupos que se apresenta no Sauípe Weeknd

Se em São Paulo o público tem enfrentado inúmeros perrengues, como o excesso de chuvas e problemas de locomoção, o cenário é completamente o oposto no Sauípe Weekend, festival que começou ontem (7) na Costa do Sauípe, na Bahia, e que nós apelidamos carinhosamente de The Town baiano. E o apelido não nasceu sem propósito: o line-up conta com nomes gigantes da música local, com apresentações em diferentes pontos do famoso complexo hoteleiro, e com o calor e as praias do litoral norte do Estado para aliviar qualquer sensação de desconforto.

No lugar de nomes de pronúncias confusas, como Bebe Rehxa ou The Chainsmokers, o festival baiano traz figuras aclamadas e que estão na boca do povo há décadas, como É o Tchan, Bell Marques, Xanddy Harmonia, Tomate, Banda Eva, entre outros.

“A gente pegou grandes nomes da música baiana que já temos relacionamento, porque a grande maioria dos eventos deles a gente produz aqui. Aí a gente também se preocupou em quem teria a agenda disponível para estar conosco nesse período do 7 de setembro, porque é um feriado nacional e a demanda deles é absurda a nível nacional inclusive”, explicou Ricardo Cal, sócio da Oquei Entretenimento, uma das empresas responsáveis pelo festival.

Ivete Sangalo, maior nome da música baiana da atualidade, ficou de fora da edição deste ano. E os organizadores também sentiram a ausência da cantora, embora tenham tentado colocá-la na programação.

“Teve alguns artistas que a gente não conseguiu colocar, seja porque não têm agenda ou porque já estão agendados em outros eventos futuros da Costa do Sauípe. Eu senti falta de não ter a Ivete Sangalo conosco nesse evento agora, mas a gente já tinha e ainda tem a pretensão de fazer eventos com ela mais pra frente. De 12 atrações, 9 são baianas”, explicou Cal.

Localizada a 1h30 de viagem de Salvador, a Costa do Sauípe costuma atrair muitos turistas para desfrutar das instalações nos resorts. Mas nesta edição, a sequência de shows conquistou a atenção dos próprios baianos, que estão marcando presença de forma massiva no festival. E para atendê-los, a organização preparou um esquema para facilitar o transporte de quem vive na região metropolitana.

“Tem algumas operadoras de transporte que resolveram fazer um serviço que nós chamamos aqui na Bahia de ‘bate e volta’. São aqueles transportes que saem de Salvador, param ali, pegam mais uma turma, e leva. A gente vendeu bastante convites dessa forma”, comentou o sócio da empresa responsável pelo festival.

Esta é a primeira de quatro edições já confirmadas em contrato para a realização do Sauípe Weekend, que iniciou sua bateria de shows na quinta-feira (7) e encerrará no sábado (9). Mas eles pretendem expandir ainda mais a oferta de entretenimento no local.

“A Costa da Sauípe é considerada o maior complexo hoteleiro do país já há muito anos. É um complexo que tem no seu histórico grandes eventos realizados ao longo dos anos. Ela foi feita e projetada para realização de grandes eventos. Existia um interesse de promover e incentivar os proprietários de entenderem que além de ser um resort, é um resort na Bahia e ele precisa ter as características da Bahia, e a Bahia é movida pela cultura e pela música. A gente assinou um contrato de quatro anos com a Costa do Sauípe para realizar de 8 a 12 eventos aqui”, concluiu.