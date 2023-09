Reprodução/Corpo de Bombeiros Incêndio em estande de alimentação do festival The Town

Um estande de alimentação do festival The Town, no Autódromo de Interlagos, pegou fogo por volta das 5h30 desta sexta-feira (8). O Corpo de Bombeiros divulgou imagens do local em chamas nas redes sociais. Não houve feridos.







No Twitter/X, o Corpo de Bombeiros fez uma publicação a respeito do acidente: "05h30 Incêndio (não sabemos a causa) extinto na av. Interlagos, 100 (dentro do autódromo interlagos), Campo Grande, na fase de rescaldo, sem vítimas até o momento, 5 viaturas no atendimento, aguardo informações do local.#193 I". Confira:



05h30 Incêndio (não sabemos a causa) extinto na av. Interlagos, 100 (dentro do autódromo interlagos), Campo Grande, na fase de rescaldo, sem vítimas até o momento, 5 viaturas no atendimento, aguardo informações do local.#193 I pic.twitter.com/qs1j3EKME8 — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) September 8, 2023





De acordo com a polícia, um representante do evento compareceu à delegacia e relatou que as chamas iniciaram dentro de um quiosque, possivelmente ocasionado por uma fritadeira com óleo. O caso será investigado pelo 48º DP (Cidade Dutra).

Mas essa não é a primeira vez que o festival de música The Town se envolve com acidentes nesse sentido... Logo na primeira semana das apresentações, um ônibus temático do evento pegou fogo a caminho do Autódromo de Interlagos.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho