A atriz Marlei Cevada, conhecida por seu papel como Nina de A Praça é Nossa, já deixou a UTI e foi transferida para o quarto do hospital em que está sendo atendida. Além disso, sua alta está prevista para acontecer entre amanhã (7) e sexta-feira (8).



O programa Fofocalizando, do SBT, trouxe atualizações do estado de saúde da humorista ao vivo. De acordo com a atração, Marlei passou por diversos exames para ver se os desmaios não provocaram traumas no crânio.



Após concluir esses passos, os médicos a liberaram da Unidade de Terapia Intensiva, e ela pode permanecer em um quarto do hospital.



"Estavam esperando resultados de exames do cérebro. O encefalograma não detectou nada fora do comum, mas estão esperando resultados de exames cardíacos e das funções de outros órgãos para entender o que provocou esses desmaios", explicou Kallyna Sabi.

De acordo com a jornalista, se tudo correr bem, Marlei deve receber alta entre amanhã e sexta-feira (8), e poderá continuar em repouso em sua residência.



Ela estava na UTI, mas já foi transferida para o quarto e está com previsão de alta para amanhã ou sexta-feira. #FofocalizandoNoSBT pic.twitter.com/oKsYTUwSJb — Fofocalizando (@pfofocalizando) September 6, 2023

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko