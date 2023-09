Reprodução Helen Ganzarolli levou golpe milionário do ex-namorado, o empresário César Henrique Kuratoni

Nessa terça-feira (5), Helen Ganzarolli esmiuçou mais detalhes do exorbitante golpe que sofreu do ex-namorado, o empresário César Henrique Kuratoni. Em entrevista ao videocast PodC, de Celso Portiolli, a moça diz que transferiu uma quantidade muito alta ao ex-companheiro e que tirou quase todas as suas economias guardadas. "É óbvio que eu errei. Não deveria, mas eu confiei, e ele me manipulou sentimentalmente. Foi um estelionato afetivo", relatou.





Ganzarolli conta que, por ser agitada, gosta de resolver tudo rápido, sem pensar muito. E era nesses momentos que César se aproveitava. "Ele foi me pedindo em 1 mês e pouco, em 2 meses... e eu fui transferindo na confiança", disse. "Era sempre no momento que eu estava acelerada e ele me pedia no desespero", lembra.

"Não bastasse isso, veio uma quantia maior no banco que ele fez eu assinar um papel. Eu não assinei sem ler, eu sabia o que eu estava assinando, confiei por ser meu namorado de anos que ele ia me devolver toda essa grana em menos de 1 mês", acrescentou.

Ademais, Hellen conta que não consultou pessoas próximas sobre as quantias milionárias que retirava regularmente de sua conta bancária para o namorado. “Eu deveria ter consultado as pessoas mais próximas a mim, o meu pai, minha mãe. Ou o meu advogado. Eu só liguei e falei: ‘libera tanto’, ele [o pai] não questionou”, assumiu.

Em abril, a artista participou do Fofocalizando e assumiu que está endividada e precisou recorrer a um financiamento para cobrir o rombo de aproximadamente R$ 1,5 milhão de suas contas bancárias. A princípio, Hellen não quis denunciar César Henrique por achar que tudo seria devolvido, mas se deu conta que caiu em um golpe após consultar seus advogados.

"Ele falou: 'Vou te devolver'. Perguntei: 'Tem certeza que você vai devolver todo esse montante do banco?'. E ele: 'Vou te devolver'. Nisso, eu só fui cobrando com os meses. Eu tirei uma quantia alta do banco, assinei direto pra conta dele, e ele só foi ganhando tempo e não me pagou até hoje. Ficou tudo isso pra eu resolver por mais alguns anos", completou.





* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta.