Reprodução/Instagram Darlan Cunha assinou contrato com a Record para integrar A Fazenda 15





Esconder o elenco completo de A Fazenda 15 é uma missão quase impossível para a Record, e a coluna acaba de descobrir mais um nome que era mantido sob sigilo pela emissora: Darlan Cunha, o eterno Laranjinha de Cidade dos Homens, está de contrato assinado para integrar o elenco do reality show.







Vale lembrar que seu parceiro de cena, Douglas Silva, que interpretou Acerola na série, participou do BBB 22 e foi longe no jogo, chegando até a final e terminando o reality da Globo em terceiro lugar. Atualmente, ele está no ar em Fuzuê e em Todas As Flores.

As conversas com Darlan não surgiram agora. Há meses, ele já havia sido abordado pela direção de elenco, mas o contrato só foi assinado na semana passada, justamente para evitar que seu nome fosse vazado em alguma lista de apostas. Mas, para a tristeza da emissora, estou aqui "estragando" o mistério.



Intermediários de Darlan iniciaram nesta semana uma movimentação para formar o time que cuidará de suas redes sociais ao longo do confinamento. Já existem alguns profissionais escalados para cuidar dos perfis, que o ator vem movimentando com certa discrição.

Na semana passada, ele aproveitou para mudar o visual. Há quase dois meses, Darlan tinha feito tranças no cabelo, mas agora já pode ser visto com dreadlocks, com as pontas dos fios descoloridas. A transformação foi exibida publicamente no último fim de semana, quando ele passou pelo The Town, em São Paulo.

Nova chance na Record

Este será o segundo reality de Darlan na Record. Em abril, ele e sua mulher, Beatriz Pereira, participaram da primeira edição do Casais em Apuros, exibido dentro do Hora do Faro. Mas o casal não teve um bom desempenho e logo foi eliminado.



Darlan retomou neste ano sua carreira como ator, após anos afastado da profissão por conta de problemas pessoais. Recentemente, ele estreou na quarta temporada da série Impuros, do Star+. Mas seu último trabalho havia sido na série Cidade dos Homens, da Globo, exibida em 2017 e em 2018.



Foi neste mesmo ano que ele acabou preso e passou uma semana na cadeia de Benfica, no Rio de Janeiro, por ter agredido uma ex-namorada em 2013. Ela havia alegado que sofreu agressões físicas do ator e foi mantida em cárcere privado. Mas a ordem de prisão só ocorreu cinco anos depois, quando ele foi abordado por policiais, que analisaram seus documentos e viram que havia um mandado de prisão em aberto. Como os oficiais de Justiça não o encontraram antes, ele permaneceu todo este tempo sem saber de sua condenação.

Na tentativa de se reerguer profissionalmente, Darlan tentou investir na carreira musical, e em 2021 lançou uma música chamada Motivação. Mas, como se sabe, a empreitada não prosperou da maneira como ele desejava.