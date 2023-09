Reprodução/Globo/João Miguel Júnior A atriz contou mais detalhes de diagnóstico recebido

Durante sua participação no podcast Papagaio Falante, a atriz Letícia Sabatella confessou que foi diagnosticada com um quadro de autismo. De acordo com a artista, ela tem Transtorno do Espectro Autista, um distúrbio na categoria de Síndrome de Asperger.



"Ainda é uma coisa que é uma antecipação eu falar, porque não estudei o suficiente para falar sobre isso, mas já sei que é, descobri com investigação de uma psiquiatra e neurologista, que eu tô dentro do transtorno do espectro autista, num grau leve, que é chamado de Asperger, que é ativa e passiva ao mesmo tempo", explicou.

Para ela, sua carreira artística foi uma escolha para conseguir lidar com os sintomas: "E o fato de eu escolher o teatro, escolher a arte, foi meu mecanismo para de algum modo superar ou acomodar essa realidade, esse modo de ver as coisas, que traz muita hipersensibilidade, uma ingenuidade".

Sabatella reforçou que isso impactou sua vida em diversos aspectos, principalmente em como as pessoas a enxergavam. "O Dennis Carvalho sempre falou assim: 'Leticia é um ET, ela chega aqui, abre um zíper e sai'. [Mas talvez isso seja sobre] essa necessidade de ficar reclusa, de ficar no seu mundinho, né?", completou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko