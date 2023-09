Reprodução/CNN Brasil/Lucas Lopes A jornalista foi desligada do canal de notícias

Elaine Bast acaba de ser demitida da CNN Brasil. Ela havia sido contratada em abril deste ano para reforçar o time de analistas e comentaristas de Economia, mas o canal de notícias optou por desligar a jornalista em meio a mais um processo intenso de reformulação de seu quadro de funcionários.

Em um comunicado interno, o canal de notícias informou que a analista de economia estava deixando a CNN Brasil, e agradeceram sua contribuição nos últimos meses.

Além disso, informaram que Débora Oliveira é a nova analista de economia, ocupando o lugar deixado por Bast. Com isso, Débora vem para fortalecer a área de hard news, além das coberturas políticas e econômicas.

Anteriormente, a jornalista atuava como apresentadora e editora da BM&C News TV, mas agora assume os quadros CNN Novo Dia Economia e Live CNN Economia a partir do dia 11 de setembro.

Leia o comunicado na íntegra distribuida a todos os funcionários da CNN Brasil sobre a demissão de Elaine Bast:

Time CNN Brasil,

Débora Oliveira é a nova analista de economia da CNN Brasil. Mais um investimento em nosso jornalismo, em linha com a nossa nova estratégia de conteúdo - fortalecer nosso DNA hard news, com mais espaço para as coberturas política e econômica com análises qualificadas e informações exclusivas.

A jornalista, que era apresentadora e editora da BM&C News TV, voltada à cobertura jornalística dos mercados econômico e financeiro, assume os quadros ‘CNN Novo Dia Economia’ e o ‘Live CNN Economia’, analisando os assuntos mais quentes sobre micro e macroeconomia, além das últimas notícias do mercado financeiro.

A estreia acontece na próxima segunda-feira, 11, durante o CNN Novo Dia, sob comando da apresentadora Carol Nogueira. Com vasta experiência em transmissões ao vivo, Débora também atuou em algumas das principais emissoras do País, como SBT e Band.

A analista de economia Elaine Bast deixa a CNN Brasil. Agradecemos à Elaine por toda sua contribuição até aqui e desejamos sucesso em seus próximos desafios profissionais.

*Texto de Júlia Wasko

