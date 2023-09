AgNews Deborah Secco expõe Hugo Moura e rebate críticas

Deborah Secco decidiu comentar sobre a repercussão de sua fala que expõs a intimidade de seu marido, Hugo Moura. A atriz falou abertamente sobre o órgão sexual do companheiro na declaração que descreve a "pouca aderência e do quão duro ele é" e que deixou muita gente espantada. Mas a famosa trata o assunto com muita naturalidade e diz o que pensa: "Acho que sou uma mulher sensual e não fujo disso", garantiu em entrevista à Quem nesta sexta-feira (8).







“Essa sou eu e já me abracei do jeito que eu sou. Essa sou eu, a mulher que sou, todos os dias. A gente fala na vida sobre sexo, pra mim não é um tabu", acrescentou. E disse "Assim como falo sobre vários outros assuntos e como ele é 'proibido' ele viraliza mais. Pra mim é só mais um assunto. Mas pra mim é uma coisa normal, porque lido com a mulher que sou diariamente", contou.

A ocasião em que Secco descreveu publicamente o órgão sexual de Hugo foi programa Sobre Nós Dois, no GNT. Na participação na nova atração liderada por Sabrina Sato e Marcelo Adnet, a atriz disparou: "O pau do Hugo tem uma particularidade, que é o mais incrível de tudo. Além de grande e grosso, ele é duro! Mas duro tipo madeira assim".

Após a revelação, Moura ficou aparentemente tímido com a descrição feita pela esposa, mas ela não hesitou em ir em frente. Ao seguir falando sobre os atributos do ator, a atriz ainda confessou que tem dificuldade na hora do sexo oral.

"Às vezes não dá para fazer aquela garganta profunda porque ele não tem aderência de tão duro. Porque ele é muito duro, não é maleável. Ele é tipo um copo", exemplificou.

* Texto de Lívia Carvalho



Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho